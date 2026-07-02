VÍDEO: motociclista joga scooter dentro de vala após se envolver em acidente em Vilhena

Na noite de quarta-feira (1º), um acidente envolvendo uma motocicleta e uma scooter foi registrado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nas proximidades do Parque de Exposição, em Vilhena.

Após a colisão, o condutor da motocicleta teria agredido um adolescente, destruído a scooter da vítima e fugido antes da chegada da polícia.

De acordo com informações de populares, o motociclista estaria trafegando em alta velocidade quando passou por um quebra-molas e acabou atingindo a scooter conduzida pelo adolescente.

Com o impacto, os dois condutores caíram na pista. Em seguida, conforme relatos de testemunhas, o motociclista, bastante alterado, teria agredido o adolescente e, em um ato de revolta, arremessado a scooter da vítima para dentro de um canal de escoamento de águas pluviais.

Ainda segundo as testemunhas, o homem também insultou verbalmente a mãe do adolescente e outras pessoas que presenciaram a ocorrência. Toda a confusão foi registrada em vídeo por populares.

Devido ao estado de exaltação do motociclista, a mãe do adolescente e as demais testemunhas não conseguiram anotar a placa da motocicleta.

Após destruir a scooter e lançá-la no canal pluvial, o suspeito deixou o local antes da chegada da polícia. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

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