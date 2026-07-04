Família procura por cadela de 13 anos desaparecida no bairro Alto dos Parecis em Vilhena

A moradora Débora está à procura de sua cachorrinha de estimação, Mia, que desapareceu após fugir de casa no bairro Alto dos Parecis, em Vilhena.

Segundo a tutora, Mia escapou da residência e chegou a ser perseguida por um rapaz que tentou fazê-la retornar.

Assustada, a cadela correu até a Avenida Rondônia, onde entrou em um quintal. Desde então, não foi mais vista.

Débora informou que já esteve diversas vezes no local onde o animal foi visto pela última vez, mas não conseguiu encontrá-lo. A suspeita é de que Mia tenha se escondido e, posteriormente, deixado o imóvel.

Com 13 anos de idade, a cachorrinha já é idosa e, segundo a proprietária, dificilmente conseguirá encontrar o caminho de volta para casa. Ela é de porte pequeno, tem pelagem creme, com as patinhas, o rosto e o rabo bem peludos, e atende pelo nome de Mia.

A tutora explica ainda que a cadela é arisca. Caso alguém a localize, o ideal é tentar contê-la em segurança, evitando persegui-la ou tentar pegá-la bruscamente, pois ela pode fugir novamente.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Mia pode entrar em contato pelo telefone (69) 99246-9406. A família agradece qualquer ajuda para que a cadelinha possa voltar para casa.