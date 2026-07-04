Tragédia em Pimenteiras: dois amigos morrem eletrocutados durante escavação de poço artesiano

Uma tragédia marcou a tarde deste sábado (4) em Pimenteiras do Oeste.

Dois amigos morreram após sofrerem uma descarga elétrica enquanto trabalhavam na escavação de um poço artesiano em um imóvel localizado na Rua Alexandre Fernandes.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o proprietário do imóvel, Antônio Manoel Almeida de Araújo, de 38 anos, havia convidado o amigo Francisco Pereira da Silva, de 40 anos, para auxiliá-lo no serviço.

Durante a escavação, os dois manuseavam uma haste metálica que acabou encostando na rede elétrica de alta tensão. Eles receberam uma forte descarga elétrica e morreram instantaneamente.

Uma equipe de socorro foi acionada, mas apenas pôde constatar os óbitos.

A Polícia Militar isolou a área até a conclusão dos trabalhos da Polícia Técnico-Científica. Após a perícia, os corpos serão liberados para remoção pela Funerária Bom Jesus e serão encaminhados para Vilhena, onde passarão por exames de necropsia.

Posteriormente, o corpo de Antônio Manoel será velado por algumas horas em Pimenteiras do Oeste, neste domingo (5), e depois seguirá para Coroatá (MA), sua cidade natal.

Já Francisco Pereira da Silva será transladado para Boa Vista (RR), onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

>>>Vídeo abaixo: