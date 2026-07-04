“Vamos para mais um desafio”, garante Confúcio Moura sobre pré-candidatura à reeleição ao Senado

O senador Confúcio Moura reafirmou, por meio de suas redes sociais, que será pré-candidato à reeleição ao Senado Federal nas eleições do próximo ano.

A declaração marca, segundo ele, a continuidade de uma longa trajetória política e de atuação em prol de Rondônia.

Em mensagem publicada online, Confúcio afirmou que vinha sendo incentivado por apoiadores a entrar novamente na disputa e que, após adiar a decisão por alguns meses, resolveu aceitar o desafio.

“Minha rotina de trabalho de entregas são muitas, e sempre o pessoal me dá a ideia que no próximo ano a reeleição vai sair de novo, depois de muito adiar e adiar há muitos meses, eu resolvi aceitar o desafio. Vamos para mais uma leção, a décima primeira campanha. Olha bem, é um longo período de estrada já andado, vamos chegar ao final, vamos continuar fazendo as entregas, trabalhando por Rondônia, nós temos muito serviço prestado e eu quero continuar trabalhando por você.”

Na publicação, o senador destacou ainda sua experiência política e afirmou que pretende dar continuidade às ações e projetos voltados ao estado. Ele também mencionou o longo histórico de campanhas eleitorais ao longo de sua carreira pública.

A confirmação da pré-candidatura deve movimentar o cenário político de Rondônia nos próximos meses, à medida que outros nomes também devem se posicionar na disputa pelo Senado.