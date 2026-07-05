Ampliação da UTI do Hospital Regional de Vilhena é entregue com investimento de Ezequiel Neiva

A saúde pública de Vilhena recebeu um importante reforço com a inauguração da reforma e ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional.

A obra foi viabilizada por meio de um investimento de R$ 2 milhões destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva, garantindo a entrega de dez novos leitos de UTI.

Com a ampliação, a unidade hospitalar passa a contar com 27 leitos de terapia intensiva, ampliando a capacidade de atendimento aos pacientes de Vilhena e de toda a região do Cone Sul de Rondônia. A ação conta com apoio dos vereadores Rose Batista da Saúde, Pedrinho Sanches, Dr. Celso e Wilson Tabalipa.

O prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, destacou a importância da parceria com o deputado Ezequiel Neiva para fortalecer a saúde pública no município e garantir melhorias permanentes no Hospital Regional.

“A ampliação da UTI representa mais segurança para os pacientes e mais tranquilidade para as famílias. Esse investimento de R$ 2 milhões demonstra o compromisso do deputado Ezequiel Neiva com Vilhena e com toda a população do Cone Sul. Somos gratos por essa parceria que tem gerado resultados concretos para a nossa saúde”, afirmou Flori Cordeiro.

O deputado federal Fernando Máximo ressaltou que a destinação de recursos para a saúde é essencial para ampliar o acesso da população a serviços de qualidade. “O deputado Ezequiel Neiva tem sido um grande parceiro da saúde de Rondônia. Esse investimento fortalece o Hospital Regional de Vilhena e amplia a capacidade de atendimento de pacientes que necessitam de cuidados intensivos. É um recurso que salva vidas”, frisou Fernando Máximo.

Representando o Governo de Rondônia, o secretário de Estado da Saúde, Edilton dos Santos, destacou a importância da união entre os poderes para fortalecer a rede estadual de saúde. “O trabalho desenvolvido pelo deputado Ezequiel Neiva demonstra sensibilidade com as necessidades da população. A ampliação da UTI melhora significativamente a estrutura hospitalar da região e fortalece a assistência oferecida pelo Estado”, destacou Edilton dos Santos.

O secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Borges, ressaltou que os investimentos destinados pelo parlamentar têm contribuído diretamente para melhorar os serviços prestados à população.

“Os recursos assegurados pelo deputado Ezequiel Neiva têm transformado a saúde de Vilhena. A nova UTI amplia nossa capacidade de atendimento e garante uma estrutura moderna para oferecer um serviço cada vez mais humanizado e eficiente aos pacientes.”, frisou Wagner Borges.

O deputado estadual Ezequiel Neiva afirmou que investir na saúde é uma das principais prioridades do seu mandato e destacou que continuará trabalhando para garantir novos recursos ao município.

“Cada leito entregue representa mais esperança para quem precisa de atendimento. Nosso compromisso é fortalecer a saúde pública, oferecendo estrutura, equipamentos e condições para que os profissionais possam salvar vidas. Esse investimento beneficia Vilhena e toda a região do Cone Sul, e vamos continuar trabalhando para levar ainda mais melhorias à saúde da nossa população.”, encerrou.