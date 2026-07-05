Brasil é eliminado pela Noruega de Haaland e amarga maior jejum em Copas

O sonho do hexa não vai se concretizar mais uma vez para a seleção brasileira.

O Brasil perdeu para a Noruega por 2 a 1, nas oitavas de final, neste domingo, 5, em Nova Jersey, e está eliminado da Copa do Mundo 2026.

O algoz brasileiro foi Erling Haaland, que fez os dois gols do jogo. Primeiro, levando a melhor pelo alto no duelo individual com o zagueiro Gabriel Magalhães. Depois, acertando um chute de fora da área que morreu no canto de Alisson.

Neymar chegou a diminuir, de pênalti, já nos acréscimos, mas foi tarde demais.

Bruno Guimarães perdeu um pênalti no primeiro tempo, algo que foi crucial para o desfecho do confronto. Além disso, Endrick teve uma chance claríssima já no segundo tempo. Tudo isso colaborou para mais um desfecho negativo para o Brasil em Copas.

O jejum de 24 anos sem títulos da Copa, tal qual no intervalo entre o tri de 1970 e o tetra de 1994, agora vai saltar para pelo menos 28 anos, até a Copa de 2030. Trata-se do maior jejum do Brasil desde que se tornou campeão do mundo.

Em 2026, o Brasil teve a pior campanha desde 1990, quando perdeu para a Argentina também nas oitavas de final. (leia a matéria completa AQUI).