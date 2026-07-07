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quarta-feira, 08 de julho de 2026.

Vídeos de brigas entre mulheres na saída de frigorífico repercutem nas redes sociais em Vilhena

Dois episódios foram registrados em dias consecutivos e vídeos das confusões circularam amplamente na internet
Até o momento, não há informações oficiais sobre o que motivou os dois episódios / Imagens: Internautas

Dois vídeos de brigas envolvendo mulheres na saída do frigorífico, em Vilhena, ganharam grande repercussão nas redes sociais nesta semana.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a primeira confusão foi registrada na segunda-feira (6).

Já nesta terça-feira (7), uma nova briga, desta vez envolvendo outras mulheres, também foi filmada por testemunhas e rapidamente se espalhou pela internet.

As imagens mostram troca de tapas, puxões de cabelo e momentos de confusão, enquanto pessoas que estavam no local tentam separar as envolvidas.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que motivou os dois episódios, nem se houve registro de ocorrência policial ou feridos.

>>>Vídeos foram desfocados:

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