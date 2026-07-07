Vídeos de brigas entre mulheres na saída de frigorífico repercutem nas redes sociais em Vilhena

Dois vídeos de brigas envolvendo mulheres na saída do frigorífico, em Vilhena, ganharam grande repercussão nas redes sociais nesta semana.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a primeira confusão foi registrada na segunda-feira (6).

Já nesta terça-feira (7), uma nova briga, desta vez envolvendo outras mulheres, também foi filmada por testemunhas e rapidamente se espalhou pela internet.

As imagens mostram troca de tapas, puxões de cabelo e momentos de confusão, enquanto pessoas que estavam no local tentam separar as envolvidas.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que motivou os dois episódios, nem se houve registro de ocorrência policial ou feridos.

>>>Vídeos foram desfocados: