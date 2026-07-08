Dupla é detida após furto em residência e TV é recuperada pela polícia em Vilhena

A Polícia Militar deteve dois suspeitos, sendo um maior de idade e um adolescente, após um furto registrado no bairro Florença, em Vilhena.

Uma televisão furtada de uma residência foi recuperada durante a ação policial.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ocorrência teve início quando o morador de uma residência surpreendeu um homem no interior do imóvel.

Ao perceber a presença da vítima, o invasor fugiu pulando o muro. Durante as diligências, os policiais encontraram, ao lado da residência, uma sacola contendo um refrigerante e uma garrafa de cachaça, que foram apreendidos.

Pouco depois, durante patrulhamento pela Avenida Mato Grosso, a guarnição avistou dois homens em um terreno baldio. Um deles escondia um aparelho de televisão em meio à vegetação. Ao notar a aproximação da viatura, a dupla tentou deixar o local, mas foi abordada.

Durante a ocorrência, outra vítima informou aos policiais que sua residência havia sido arrombada e que diversos objetos haviam sido furtados, entre eles uma televisão de 32 polegadas. O aparelho encontrado no terreno foi reconhecido pela vítima como sendo de sua propriedade.

No decorrer das investigações, a Polícia Militar constatou que a sacola encontrada na primeira residência pertencia aos abordados. Inicialmente, eles negaram a propriedade dos produtos, porém, após diligências em estabelecimentos comerciais da região e a confirmação de uma compra realizada via PIX, um dos suspeitos admitiu que as bebidas eram suas.

Segundo a polícia, os envolvidos são tio e sobrinho. O adulto recebeu voz de prisão e o adolescente foi apreendido, sendo ambos encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada.