Militar da reserva atira contra suspeito durante tentativa de invasão em imóvel de Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível roubo em andamento em uma residência de Vilhena.

No local, os policiais fizeram contato com a moradora, que relatou que seu filho viu um homem nos fundos do imóvel tentando se apoderar de algum objeto.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , ao perceber a ação do suspeito, a mulher chamou o marido, que é militar da reserva.

Armado com um revólver de sua propriedade, ele saiu em direção ao invasor, que já fugia a pé. Durante a fuga, o militar efetuou alguns disparos em direção ao suspeito, mas não soube informar se algum tiro o atingiu.

A Polícia Militar realizou buscas nas proximidades, porém, devido ao período noturno, o suspeito não foi localizado.

Em razão dos disparos efetuados, o revólver utilizado pelo militar da reserva foi apreendido, juntamente com o respectivo registro da arma, e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foram adotadas as providências cabíveis.