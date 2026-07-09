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quinta-feira, 09 de julho de 2026.

Ciclista com sinais de embriaguez se envolve em acidente com motociclista em Vilhena

Homem teria atravessado a avenida sem observar o tráfego e provocado a colisão
Imagens cedidas por Andreson Lopes

Um acidente envolvendo uma motociclista e um ciclista foi registrado no final da tarde desta quinta-feira (9), na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da motocicleta seguia pela via, no sentido da Avenida Perimetral, quando o ciclista, que apresentava sinais de embriaguez, tentou atravessar a pista sem observar o fluxo de veículos, provocando a colisão.

Com o impacto, ambos caíram ao solo e sofreram escoriações leves. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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