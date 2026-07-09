Motorista da Semagri morre após caminhão cair em ribanceira nas proximidades de Vilhena

Um grave acidente registrado no final da tarde desta quinta-feira (9), nas proximidades de Vilhena, resultou na morte do servidor público municipal Adilson Evangelista Pereira, de 43 anos, motorista da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri).

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , Adilson estava em um caminhão caçamba pertencente à Semagri, acompanhado de outro servidor, quando o veículo saiu da pista e desceu uma ribanceira por motivos que ainda serão esclarecidos.

Durante o acidente, Adilson foi arremessado para fora da cabine e morreu ainda no local. O outro ocupante do caminhão, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e controlou o trânsito no local. Após a realização da perícia técnica, o corpo foi liberado para a funerária Canaã realizar a remoção.

Até o momento, não há confirmação sobre qual dos ocupantes conduzia o caminhão no instante do acidente.

As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pelas autoridades competentes. Confira, abaixo, o vídeo do local do acidente.