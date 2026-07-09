VÍDEO: bicicleta elétrica é furtada no centro de Vilhena

Na manhã desta quinta-feira (9), uma bicicleta elétrica que estava estacionada nas proximidades da Escola Alvares de Azevedo, na região central de Vilhena, foi furtada.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o veículo estava estacionado quando um jovem praticou o crime. Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram toda a ação.

Nas gravações, o suspeito aparece chegando ao local em uma bicicleta convencional e, inicialmente, observa e mexe na bicicleta elétrica. Em seguida, ele deixa o local, mas retorna pouco depois, desta vez a pé, e furta o veículo elétrico, fugindo em seguida.

As imagens poderão auxiliar as autoridades na identificação do autor e na recuperação da bicicleta elétrica. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

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