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quinta-feira, 09 de julho de 2026.

VÍDEO: bicicleta elétrica é furtada no centro de Vilhena

Câmeras de segurança registraram a ação do suspeito, que retornou a pé para levar o veículo elétrico
Imagem: Internauta

Na manhã desta quinta-feira (9), uma bicicleta elétrica que estava estacionada nas proximidades da Escola Alvares de Azevedo, na região central de Vilhena, foi furtada.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o veículo estava estacionado quando um jovem praticou o crime. Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram toda a ação.

Nas gravações, o suspeito aparece chegando ao local em uma bicicleta convencional e, inicialmente, observa e mexe na bicicleta elétrica. Em seguida, ele deixa o local, mas retorna pouco depois, desta vez a pé, e furta o veículo elétrico, fugindo em seguida.

As imagens poderão auxiliar as autoridades na identificação do autor e na recuperação da bicicleta elétrica. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

>>>Vídeo:

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