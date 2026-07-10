Em agenda por Vilhena, Marcelo Lessa anuncia pré-candidatura a deputado federal com foco na Saúde e renovação política

O ariquemense Marcelo Lessa, pré-candidato a deputado federal pelo Partido Liberal (PL), cumpre agenda nesta semana na cidade de Vilhena.

Em visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que concedeu entrevista e apresentou suas principais propostas para a eleição de 2026.

Durante a conversa, ele destacou a necessidade de fortalecer a saúde pública, ampliar os investimentos em infraestrutura e promover uma representação mais próxima das necessidades da população rondoniense.

Segundo Lessa, sua pré-candidatura surgiu a partir de um convite do partido e da convicção de que Rondônia precisa ampliar sua representatividade na Câmara dos Deputados com parlamentares comprometidos em defender os interesses do estado.

Durante a entrevista, o médico afirmou que sua experiência profissional lhe permitiu conhecer de perto as dificuldades enfrentadas pela população, especialmente na área da saúde, o que motivou sua entrada na política. “Acredito que é possível contribuir levando para Brasília a experiência de quem conhece a realidade dos municípios e trabalha diretamente com as pessoas”, afirmou.

SAÚDE COMO PRINCIPAL BANDEIRA

Marcelo Lessa destacou que pretende atuar para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), ampliar os investimentos em hospitais regionais e reduzir as filas para consultas, exames e cirurgias.

Segundo ele, também é necessário garantir melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde e aumentar o apoio financeiro da União aos municípios, que hoje enfrentam dificuldades para manter os serviços.

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Outro ponto defendido pelo pré-candidato foi a necessidade de investimentos em infraestrutura.

Na avaliação de Lessa, a melhoria das rodovias e da logística é essencial para fortalecer o agronegócio, incentivar a agricultura familiar e impulsionar o desenvolvimento econômico de Rondônia.

Ele ressaltou que estradas em boas condições significam redução de custos, maior competitividade e melhores condições para o escoamento da produção.

MANDATO PRÓXIMO DA POPULAÇÃO

Marcelo Lessa afirmou ainda que pretende exercer um mandato baseado no diálogo permanente com os municípios.

Segundo ele, deputados federais precisam manter contato constante com prefeitos, vereadores, entidades e lideranças comunitárias para compreender as necessidades de cada região e buscar soluções junto ao Governo Federal. “O parlamentar precisa estar presente, ouvir as pessoas e trabalhar para transformar as demandas da população em resultados concretos”, destacou.

CONSTRUÇÃO DA PRÉ-CANDIDATURA

O pré-candidato informou que vem percorrendo diversas cidades de Rondônia para apresentar seu projeto político e ouvir a população.

De acordo com Lessa, essas visitas têm contribuído para a elaboração de propostas voltadas ao fortalecimento dos municípios, à melhoria dos serviços públicos e à atração de investimentos federais para o estado.

Ao encerrar a entrevista concedida ao Extra de Rondônia, Marcelo Lessa afirmou que pretende conduzir uma campanha baseada em propostas, responsabilidade, transparência e compromisso com o desenvolvimento de Rondônia.