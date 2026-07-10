Operação integrada prende suspeito de homicídio poucas horas após crime em Vilhena

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) de Vilhena, em ação integrada com a Polícia Penal, prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (10), um homem suspeito de matar Maikon Douglas Ferreira Kanopp. O crime ocorreu por volta das 4h54, em Vilhena (leia Mais AQUI).

Logo após a comunicação do homicídio, registrada inicialmente pela Polícia Militar, equipes da DERCCV iniciaram diligências para esclarecer a dinâmica do crime, identificar o autor e reunir provas.

Durante a investigação, os policiais analisaram imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades do local, que permitiram reconstruir a movimentação da vítima e das pessoas que estiveram com ela antes do homicídio.

Como a vítima utilizava tornozeleira eletrônica, a DERCCV solicitou apoio da Polícia Penal, responsável pelo monitoramento eletrônico. As informações fornecidas permitiram identificar o trajeto percorrido pela vítima nas horas que antecederam o crime e apontaram a presença do investigado ao seu lado pouco antes do homicídio.

Segundo a Polícia Civil, os dados também indicaram que o suspeito esteve no local do crime e, em seguida, caminhou até um terreno baldio, onde os investigadores localizaram uma faca quebrada, sem cabo, que foi apreendida e encaminhada para perícia por haver indícios de que possa ter sido utilizada no homicídio.

Durante as diligências, os policiais também encontraram uma bicicleta rosa nas proximidades do local do crime. Posteriormente, o próprio investigado informou que o veículo pertencia à vítima. A bicicleta foi apreendida para os procedimentos periciais.

Com o avanço das investigações, o suspeito foi localizado e abordado. Inicialmente, ele afirmou apenas ter presenciado o crime e atribuiu a autoria a outra pessoa, mas não apresentou informações que permitissem identificar o suposto autor.

Diante da convergência entre as imagens de monitoramento, os dados do sistema de monitoramento eletrônico e os vestígios materiais coletados, a equipe efetuou a prisão em flagrante.

Ainda na sede da DERCCV, antes do interrogatório formal, o investigado confessou espontaneamente a autoria do homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, a versão apresentada foi compatível com as provas já reunidas durante a investigação. O suspeito foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

As investigações continuam para esclarecer a motivação do crime e todas as circunstâncias do caso.