VÍDEO: homem encontrado agonizando em avenida morre ao dar entrada no Hospital Regional de Vilhena

Um homem identificado como Maicon Douglas Ferreira Kanopp, de 36 anos, foi encontrado agonizando na madrugada desta sexta-feira (10), na Avenida Perimetral, nas proximidades do Residencial Maria Moura, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima apresentava perfuração no corpo, além de ferimentos compatíveis com agressões.

Próximo da vítima, haviam duas pedras de grande porte com manchas de sangue, que podem ter sido utilizadas no ataque.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. Maicon foi encaminhado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade.

A vítima usava tornozeleira eletrônica. Segundo informações apuradas pela reportagem, morava no bairro São José, era casado e pai de dois filhos.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação e identificar a autoria do crime.

>>>Vídeo foi desfocado: