UNIR amplia corpo docente do curso de Direito no Campus de Vilhena

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) empossou, nesta quinta-feira (09), o professor Gilson Ely Chaves de Matos para o cargo de Professor do Magistério Superior, na área de Direito Privado, para atuar no curso de Direito no Campus de Vilhena.

A posse amplia o quadro docente do curso de Direito e representa mais um passo na consolidação da presença da universidade no município.

“Cada nomeação representa o compromisso da gestão da UNIR em garantir acesso a um ensino superior público de qualidade. A ampliação do corpo docente do curso de Direito em Vilhena é resultado direto do esforço contínuo para assegurar infraestrutura e condições adequadas para que estudantes e professores possam desenvolver seu trabalho com excelência”, afirma a reitora da Unir, Marília Pimentel Cotinguiba.

A chegada do novo professor é a quinta nomeação para a área jurídica do curso e reforça, de forma permanente, o quadro docente do Campus.

Como previsto no projeto de implantação do curso, até 2027 haverá seis professores da área jurídica, e a Reitoria já sinalizou que o cronograma inicialmente previsto poderá ser antecipado. “Esta nomeação reflete os esforços que a universidade tem conduzido para a composição dos quadros dos cursos mais recentes, seguindo todos os trâmites para assegurar que as contratações fortaleçam, de forma sustentável, a oferta acadêmica”, destaca o pró-reitor de Gestão de Pessoas da UNIR, Henrique Moreira.

A Gestão da UNIR tem concentrado esforços para garantir a docentes e infraestrutura didática condições adequadas de funcionamento do curso. Além da ampliação do corpo docente, o Campus de Vilhena recebeu, nos últimos anos, investimentos como a troca dos equipamentos de ar-condicionado das salas de aula, a reforma da sala de apoio ao discente, a reforma e instalação de equipamentos do Núcleo de Práticas Jurídicas, a reforma da sala de coordenação do curso, a disponibilização de novos computadores para atendimento aos estudantes e a ampliação da cobertura de rede wi-fi.

“Acompanhamos de perto as demandas do curso de Direito e sabemos o quanto a chegada de um novo professor efetivo significa para o fortalecimento do curso e para a comunidade acadêmica de Vilhena. A Gestão Superior da Unir tem estado muito próxima do Campus, especialmente nas questões que envolvem a consolidação dessa graduação, e essa posse é fruto desse diálogo constante”, avalia o diretor do Campus de Vilhena, Claudemir de Paula.

Doutor em Direitos Humanos, o novo docente atua nas áreas de Bioética, Biodireito e Direitos Humanos, com produção acadêmica voltada a temas como cooperativismo e enfrentamento das desigualdades sociais. Antes da nomeação, já integrava o corpo docente de instituição de ensino superior sediada em Vilhena, o que lhe confere proximidade com a realidade acadêmica local.