Vereador Eliton Costa diz que pré-candidatura a deputado estadual busca ampliar defesa do Cone Sul na ALE

Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira (10), o vereador vilhenense e pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos afirmou que pretende levar para a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) o trabalho que desenvolve na Câmara Municipal, com foco na destinação de recursos, defesa do setor produtivo e fortalecimento da região Cone Sul.

Em entrevista, Eliton Costa explicou que a decisão de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa surgiu após avaliar os resultados obtidos nos primeiros anos de mandato como vereador de Vilhena.

Segundo ele, a atuação no Legislativo municipal demonstrou que é possível ampliar as ações em benefício da população. “Estamos no segundo ano de mandato como vereador, conseguimos apresentar bons projetos e também buscar importantes recursos para Vilhena. Entendemos que temos condições de colaborar ainda mais com o nosso município e com toda a região”, afirmou.

Entre os resultados citados pelo parlamentar estão aproximadamente R$ 7,5 milhões em recursos viabilizados junto à deputada federal Silvia Cristina, além de R$ 450 mil destinados por Fernando Máximo, valores que, segundo ele, deverão ser aplicados pela Prefeitura em obras e investimentos.

PROJETO NA CÂMARA

Durante a entrevista, Eliton destacou projetos de lei protocolados na Câmara Municipal, entre eles o Guardiões do Meio Ambiente, que prevê medidas para combater o descarte irregular de lixo.

Pela proposta, quem for flagrado descartando resíduos em locais proibidos poderá ser multado, enquanto cidadãos que denunciarem as irregularidades poderão receber gratificação, conforme prevê o projeto.

O vereador também afirmou que pretende defender, caso seja eleito deputado estadual, pautas ligadas ao setor empresarial. “Venho do ramo empresarial e quero defender essa bandeira, buscando soluções para quem produz e gera empregos. Precisamos evitar aumento de impostos que acabam recaindo tanto sobre o empresário quanto sobre o consumidor”, destacou.

PEDÁGIO NA BR-364

Outro tema abordado foi o impacto do pedágio na BR-364 sobre a economia de Rondônia.

Segundo Eliton Costa, o aumento dos custos de transporte estaria levando parte dos caminhoneiros a buscar rotas em outros estados. “Hoje muitos caminhões estão deixando Rondônia por causa do custo do transporte. Isso afeta toda uma cadeia econômica, como postos de combustíveis, oficinas, restaurantes, borracharias e diversos outros segmentos. Precisamos discutir alternativas logísticas juntamente com o próximo governo estadual”, afirmou.

REPRESENTANTE DO CONE SUL

Caso confirme a candidatura e seja eleito, Eliton afirmou que sua principal prioridade será representar os municípios do Cone Sul.

Ele citou Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara e Chupinguaia entre as cidades que pretende defender com maior intensidade na Assembleia Legislativa. “Nós queremos trabalhar por todo o Estado, mas naturalmente nossa prioridade será o Cone Sul, que é a região onde vivemos e conhecemos de perto as necessidades da população”, salientou.

O pré-candidato também ressaltou que pretende manter um mandato próximo da comunidade.

Segundo ele, iniciativas como o Gabinete Itinerante, desenvolvido durante sua atuação como vereador, contribuíram para identificar demandas diretamente junto aos moradores. “A população cobra posicionamento e presença. O político precisa estar nas ruas, ouvindo as pessoas e defendendo aquilo que é bom para a sociedade, mas também tendo coragem de votar contra quando entender que determinada proposta prejudica a população”, disse.

CONVENÇÃO

Durante a entrevista, Eliton informou que a convenção que deverá oficializar sua candidatura está prevista para o fim deste mês, reunindo Republicanos, PP e União Brasil.

Na mensagem final, o vereador pediu que os eleitores analisem o histórico e as propostas dos candidatos antes de definir o voto.

“Peço que a população acompanhe o trabalho de cada candidato, conheça sua atuação e vote pelo compromisso demonstrado e pelos resultados já apresentados, independentemente de questões partidárias”, concluiu.