VÍDEO: casal sofre ataque, residência é incendiada e motocicleta furtada após confusão em Cerejeiras

Na noite de quinta-feira (9), um casal foi vítima de um ataque em uma residência localizada na Rua Panamá, em Cerejeiras.

As vítimas sofreram diversas lesões e precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao hospital São Lucas.

Posteriormente, a mulher foi transferida para Cacoal, onde passará por cirurgia devido à gravidade dos ferimentos.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de agressão. No local, os policiais encontraram o casal ferido e com sinais de luta dentro da residência. A motivação do crime ainda é investigada.

Durante as diligências, testemunhas relataram que, antes das agressões, houve uma discussão em um estabelecimento da cidade envolvendo uma das vítimas e um grupo de pessoas.

No entanto, outras versões também foram apresentadas à polícia, motivo pelo qual os detalhes não foram divulgados para não comprometer as investigações.

Após receber atendimento médico e retornar para casa, o morador encontrou a residência em chamas.

O Corpo de Bombeiros foi novamente acionado e conseguiu controlar o incêndio, mas o imóvel sofreu grandes danos. Há suspeita de que o fogo tenha sido provocado de forma criminosa.

Além disso, a vítima informou que sua motocicleta, que havia permanecido estacionada na residência enquanto recebia atendimento médico, foi furtada.

A Polícia Militar realizou buscas pelos suspeitos, mas ninguém foi localizado. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias das agressões, do incêndio e do furto do veículo.

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