VÍDEOS: colisão frontal entre carretas provoca incêndio e explosões na BR-364 em RO

Duas carretas colidiram frontalmente na manhã desta sexta-feira (10) na BR-364, entre os municípios de Ariquemes e Jaru.

Com o impacto, os veículos foram tomados pelas chamas e ocorreram explosões, causando grande destruição.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma das carretas transportava bois e a outra carregava açúcar. As circunstâncias da colisão ainda não foram oficialmente esclarecidas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas abrindo os compartimentos da carreta boiadeira para retirar os animais antes que o fogo se alastrasse completamente.

De acordo com informações da imprensa de Ariquemes, houve pessoas feridas, porém nenhuma em estado grave. Até o momento, não há registro de mortes.

As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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