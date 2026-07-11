Criminosos usam documentos falsificados para tentar aplicar golpe em produtor rural do Cone Sul

Um produtor rural procurou a polícia após descobrir que criminosos utilizaram documentos falsificados em seu nome para tentar aplicar um golpe envolvendo a compra de uma grande quantidade de insumos agropecuários em Colorado do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima já havia registrado uma ocorrência anterior relacionada à tentativa de estelionato.

Desta vez, tomou conhecimento de que um suspeito usou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) adulterada, além de outros documentos falsificados, para se passar por ela durante uma negociação comercial.

A fraude foi percebida após o responsável pelo estabelecimento desconfiar do valor da negociação e buscar confirmar a identidade do suposto comprador por meio de um conhecido da vítima.

Ao ser informado sobre a situação, o produtor rural procurou novamente a polícia para comunicar o caso.

Além da CNH, os criminosos teriam utilizado outros documentos falsificados para dar aparência de legalidade à negociação. A tentativa de golpe não foi concretizada.

A vítima também foi orientada a comunicar a instituição financeira onde mantém conta para adotar medidas preventivas. Segundo informado, não foram identificadas irregularidades nas contas bancárias.

A Polícia Civil investiga o caso, que poderá ser enquadrado, entre outros crimes, como tentativa de estelionato, uso de documento falso e falsidade ideológica.