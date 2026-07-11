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sábado, 11 de julho de 2026.

Homem é detido após furtar alimentos e tentar agredir funcionário de supermercado em Vilhena

Suspeito teria escondido os produtos nas roupas e foi contido por funcionários
Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) Vilhena / Foto: Extra de Rondônia

Um homem foi detido suspeito de furtar alimentos em um supermercado localizado no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, imagens do sistema de monitoramento registraram o suspeito escondendo mercadorias sob as roupas.

Em seguida, ele teria contornado os caixas e deixado o estabelecimento sem efetuar o pagamento. Ainda segundo a denúncia, funcionários perceberam a ação e realizaram a abordagem.

Durante a intervenção, o suspeito teria tentado agredir um dos colaboradores, dando início a uma luta corporal.

Um dos itens furtados foi danificado durante o confronto e acabou sendo descartado. O suspeito portava mais de R$ 2,5 mil no bolso.

O homem foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada.

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