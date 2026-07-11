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sábado, 11 de julho de 2026.

Motocicletas furtadas são recuperadas em Vilhena

Denúncia anônima levou policiais até o local onde os veículos estavam abandonados
DPC – Vilhena / Foto: Extra de Rondônia

Duas motocicletas com registro de furto foram recuperadas na Linha 145, na Gleba Corumbiara, zona rural de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a localização dos veículos ocorreu após uma denúncia informar que as motocicletas estavam escondidas em meio à vegetação.

No local, os policiais constataram que ambos os veículos possuíam registro de furto. Tratava-se de uma Honda CG de cor branca e uma Honda CG 160 Titan de cor cinza.

Após a confirmação da restrição, as motocicletas foram recolhidas e encaminhadas à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde ficaram à disposição da Polícia Civil para os procedimentos legais e posterior devolução aos respectivos proprietários.

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