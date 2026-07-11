Numa casa sobre rodas, Pedro Abib atravessa Rondônia com a família para ouvir o interior de perto

Em uma casa sobre rodas, ao lado da família, o pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo MDB atravessa o Estado inteiro para ouvir de perto as dores e as demandas de cada cidade — num gesto raro na política nacional.

Rondônia é um Estado de distância real. Entre a Capital e o Cone Sul, entre o eixo da BR-364 e os municípios que ficam fora do seu alcance, existem histórias que raramente chegam a quem decide.

É por essas estradas — e não pelos corredores dos gabinetes ou pelo palco dos palanques — que Pedro Abib decidiu viajar pelas próximas semanas, em uma jornada sem precedentes.

Empresário, advogado, professor e médico veterinário de grandes animais, com doutorado no Brasil e na Espanha, ele já percorre o Estado há anos. Mas dessa vez a proposta é radicalmente diferente: revisitar cada cidade com tempo, sem discurso pronto e sem roteiro fechado, para ouvir antes de falar qualquer coisa. Uma família inteira na estrada, por escolha

A viagem começou em Vilhena e segue por municípios de todas as regiões do Estado — num motorhome que virou casa, escritório e ponto de escuta ao mesmo tempo. Não é uma comitiva, não é uma caravana de assessores: é a própria família de Pedro Abib — a esposa, Bruna, e as duas filhas do casal — vivendo, dia após dia, na estrada, enquanto ele conversa com produtores rurais, profissionais da saúde e da educação, lideranças comunitárias e moradores.

Não há, na história recente da política nacional, nenhum outro pré-candidato ao Governo do Estado que tenha se disposto a morar literalmente na estrada, por semanas seguidas, ao lado da própria família, para ouvir o interior antes de apresentar qualquer proposta de governo. Ouvir primeiro, agir depois — um método, não um discurso pronto O formato é uma escolha deliberada e incomum para os padrões da política tradicional.

Antes de propor, ouvir. Antes de agir, entender a cidade que está à frente. Não há agenda de evento — há agenda de conversa, casa aberta e estrada percorrida no ritmo do interior, onde quem manda é o relógio da própria comunidade, não o do calendário eleitoral. Um registro por cidade, uma Rondônia contada por quem a habita

É o próprio Pedro Abib quem dirige o motorhome, trecho a trecho, sem motorista contratado. Mais um detalhe que confirma o espírito da viagem: não há equipe entre ele e a estrada — é ele e a família quem decide o percurso, o ritmo e a próxima parada.

A expectativa é que o percurso, que deve se estender pelas próximas semanas, gere um registro em cada cidade visitada: relatos de moradores, de lideranças locais e as impressões do próprio Pedro Abib sobre as histórias e os contrastes econômicos de cada município rondoniense — um mapeamento vivo, cidade a cidade, de um Estado que raramente é ouvido por inteiro.

Pode haver quem critique, quem duvide, quem diga que não vale a pena. Mas fica a pergunta que poucos conseguem responder: quantos estariam realmente dispostos a tirar a própria família de casa, morar semanas na estrada, para conhecer de perto as demandas do povo de Rondônia? Vale a pena conhecer Pedro Abib. Vale a pena acompanhar essa estrada até o fim.