O Que James Deller Aprendeu Ajudando Empresas Brasileiras a Profissionalizar sua Gestão

Sou James Deller, e há um momento que toda empresa atravessa, sem exceção: o jeito informal de fazer as coisas — decisão tomada no corredor, processo que só uma pessoa entende de cabo a rabo, controle que existe apenas na memória do fundador — simplesmente para de funcionar.

Não é gradual, na maioria das vezes. É um dia em que algo trava e todo mundo percebe ao mesmo tempo. Foi nesse ponto de virada que passei boa parte da minha carreira trabalhando, ajudando organizações a profissionalizar a gestão sem perder o que as tornou especiais lá no começo.

Quero compartilhar algumas lições que aprendi de perto, trabalhando com equipes de liderança em setores e estágios de crescimento bem diferentes entre si.

Profissionalizar não é o mesmo que burocratizar

A primeira resistência que encontro é quase sempre a mesma, e já ouvi essa frase de tantas formas que consigo recitar de memória: “não quero virar uma empresa burocrática.” É uma preocupação legítima, diga-se. Já vi processo de profissionalização mal conduzido sufocar a agilidade que fez a empresa crescer em primeiro lugar — isso é real, e não vou fingir que não acontece.

Mas profissionalizar gestão não é criar camada de aprovação sobre camada de aprovação. É criar clareza: quem decide o quê, com base em qual informação, e como isso é comunicado pro resto da equipe. Uma empresa pode ter processo claro e continuar rápida. Na verdade — e isso surpreende bastante gente — processo claro costuma acelerar a tomada de decisão, porque elimina a ambiguidade que trava tudo sem ninguém perceber.

O fundador precisa soltar a rédea um pouco

Esse é talvez o ponto mais delicado de todos. Fundador constrói empresa com um nível de controle direto que faz todo sentido na fase inicial — ninguém discute isso. O problema aparece quando esse mesmo padrão de controle continua depois que a empresa passa de 20 pessoas, depois de 50, depois de 200, e o fundador ainda quer aprovar tudo pessoalmente.

Parte do meu trabalho é ajudar líderes a reconhecer algo contraintuitivo: soltar o controle operacional não é abandonar a visão. É criar as estruturas de reporting e governança que permitem que a visão escale além da capacidade de uma única pessoa acompanhar tudo de perto, sozinha, pra sempre.

“Governança não existe para tirar poder do fundador. Existe para que a visão dele sobreviva ao tamanho que a empresa se tornou.” — James Deller

Governança começa simples. E honesta.

Não precisa de conselho formal nem de comitê complexo pra começar — isso é mito, e um mito caro. A base de qualquer estrutura de governança saudável é um sistema simples de reporting que mostra, com honestidade, o que está funcionando e o que não está.

Vejo muita empresa evitando isso porque número ruim incomoda, óbvio. Mas convenhamos: a cultura de transparência nos relatórios internos é exatamente o que separa organização que corrige o rumo a tempo daquelas que só percebem o problema quando já é tarde demais pra fazer alguma coisa.

As pessoas sentem antes dos números mostrarem

Um dos aprendizados mais consistentes que tive, e repito isso sempre que posso, é que as pessoas dentro da empresa sabem, na prática do dia a dia, onde os processos estão travando muito antes disso aparecer em qualquer relatório financeiro. Parte da profissionalização de gestão é criar canal para que esse conhecimento suba — não só indicador que desce de cima pra baixo.

Empresa que ouve sua equipe operacional durante o processo de profissionalização constrói estrutura mais realista do que aquelas que simplesmente impõem modelo de cima para baixo, sem escutar quem está na ponta.

Cada setor tem o próprio ritmo, e isso importa

Trabalhei com empresa de tecnologia, negócio tradicional e organização em processo de modernização institucional, e uma coisa ficou clara pra mim: não existe modelo único de profissionalização que sirva pra todo mundo. O que funciona numa startup de tecnologia pode ser completamente inadequado pra uma empresa familiar de manufatura, ou pra uma instituição que está atualizando sua estrutura de governança depois de décadas fazendo do outro jeito.

O trabalho real está em entender a cultura existente antes de propor qualquer mudança. Respeitar o que já funciona, e intervir com cuidado só onde realmente não funciona mais.

Profissionalização bem-feita fortalece a cultura — não a substitui

No fim das contas, o objetivo de profissionalizar a gestão de uma empresa não é torná-la parecida com qualquer outra por aí. É dar a ela a estrutura necessária pra que sua cultura e seus valores sobrevivam ao crescimento, em vez de se perderem no caminho, como acontece com tantas empresas que crescem rápido demais sem preparar a base primeiro.

Esse é o trabalho que mais me realiza, sinceramente: entrar numa organização, entender sua essência, e ajudar a construir a estrutura que permite que essa essência continue existindo quando a empresa for dez vezes maior do que é hoje. Não é sobre impor modelo. É sobre parceria, tempo e respeito pelo que cada equipe já construiu antes de eu chegar.

Sobre James Deller: James Deller é investidor e empreendedor de tecnologia que dedicou boa parte da carreira a ajudar empresas de diferentes setores a profissionalizar sua gestão e construir estruturas de governança sólidas sem perder a essência que as tornou bem-sucedidas.