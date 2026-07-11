VÍDEO: morador denuncia abandono da BR-435 entre Vilhena e Colorado

Um vídeo gravado por um morador da região do Cone Sul voltou a chamar a atenção para as precárias condições da BR-435, no trecho entre Vilhena e Colorado do Oeste.

Nas imagens, o cidadão demonstra indignação com o estado da rodovia, onde parte do asfalto foi retirada há cerca de três meses e, segundo ele, nenhuma obra foi concluída.

Enquanto registra o trecho danificado, o morador faz um desabafo.

“Dá só uma olhadinha nesse trecho de estrada aí. Que vergonha! Arrancaram o asfalto velho já faz mais de dois meses, quase três meses, e está abandonado. Olha aí, só chão, cascalho solto. Isso é uma vergonha. A gente paga imposto e ninguém dá explicação, ninguém dá satisfação.”

O relato evidencia a insatisfação de quem depende diariamente da rodovia e enfrenta riscos constantes para trafegar pelo local.

A BR-435 é a principal via de ligação do Cone Sul de Rondônia. Por ela passa grande parte da produção agrícola e pecuária de municípios como Colorado do Oeste, Cabixi, Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste e Corumbiara, além de servir como acesso para Vilhena, importante centro logístico da região.

Centenas de caminhões transportam soja, milho, gado e outros produtos utilizando a estrada, que desempenha papel fundamental no escoamento da produção agropecuária.

Apesar dessa importância econômica, motoristas afirmam que o trecho em obras permanece praticamente abandonado, aumentando o risco de acidentes e causando prejuízos ao transporte.

Com o asfalto removido e o piso coberto por terra e cascalho, a rodovia apresenta dificuldades para a circulação de veículos leves e pesados. Em períodos de seca, a poeira reduz a visibilidade; já durante as chuvas, a situação tende a se agravar com a formação de lama e buracos.

Além dos riscos à segurança, transportadores relatam aumento no desgaste dos veículos, atrasos nas viagens e elevação dos custos operacionais.

Moradores cobram providências urgentes dos órgãos responsáveis pela manutenção da BR-435, considerada essencial para o desenvolvimento econômico da região.

Para quem vive no Cone Sul, é difícil compreender que uma rodovia federal, responsável pelo escoamento da produção de seis municípios e pela ligação entre importantes polos agrícolas, permaneça por meses com obras inacabadas, expondo motoristas a perigos e comprometendo uma das principais rotas do agronegócio em Rondônia.

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