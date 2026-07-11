VÍDEO: mulher é esfaqueada em tentativa de feminicídio e ex-companheiro é preso em Cerejeiras

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio na manhã deste sábado (11), em Cerejeiras.

O crime ocorreu no local de trabalho da vítima e, segundo as primeiras informações, teria sido motivado pela não aceitação do fim do relacionamento por parte do ex-companheiro.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a mulher foi atingida por golpes de faca e recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada ao Hospital São Lucas.

O estado de saúde dela não havia sido oficialmente divulgado até o fechamento desta matéria.

A PM foi acionada e realizou diligências, localizando o suspeito pouco tempo depois. Ele foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

O caso será investigado para esclarecer a dinâmica dos fatos, ouvir testemunhas e reunir elementos que auxiliem na responsabilização do autor.

Imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento onde a vítima trabalhava poderão auxiliar nas investigações.

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