Operação revela mais de 300 ligações clandestinas e termina com uma prisão em condomínio de alto padrão em Ji-Paraná

Uma fiscalização realizada nesta sexta-feira (10) terminou com uma pessoa presa em flagrante no bairro Boa Esperança e a descoberta de mais de 300 pontos de iluminação ligados irregularmente em um condomínio de alto padrão, na região sul de Ji-Paraná.

A prisão ocorreu no bairro Boa Esperança, depois que equipes da Energisa encontraram fraude no consumo de energia.

As Polícias Militar e a Técnico-Científica (Politec) foram acionadas para confirmar a irregularidade e conduzir os envolvidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde prestaram esclarecimentos.

Durante a mesma operação, os técnicos localizaram mais de 300 pontos de iluminação ligados de forma irregular em um condomínio residencial de alto padrão, na região sul da cidade. A energia era consumida sem que o uso fosse registrado pelo medidor.

A Politec esteve no condomínio, confirmou a fraude e foi registrado um boletim de ocorrência contra os responsáveis pelo residencial.

A Energisa alertou que ligações irregulares podem provocar sobrecargas, curtos-circuitos, incêndios e acidentes graves, colocando em risco quem realiza a fraude, os moradores e outras pessoas da comunidade.

A concessionária informou ainda que o furto de energia é crime previsto no Código Penal Brasileiro e pode resultar em pena de até oito anos de prisão, além da obrigação de ressarcir os valores referentes à energia consumida irregularmente.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 190, da Polícia Militar, e 0800 647 0120, da Energisa.