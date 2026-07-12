Servidora pública morre após acidente durante trilha em Vilhena

A servidora pública municipal Josilene Queiroz de Amorim, de 45 anos, morreu no começo da noite deste domingo (12), horas após dar entrada no Hospital Regional com graves ferimentos decorrentes de um acidente durante uma trilha.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , Josilene participava de um passeio com familiares e amigos em um veículo adaptado para trilhas, conhecido popularmente como “gaiola”, quando sofreu um acidente. As circunstâncias do ocorrido não foram divulgadas.

Com o impacto, a servidora sofreu diversos ferimentos pelo corpo e foi socorrida ao Hospital Regional. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no início da noite.

Os trâmites funerários estão sob responsabilidade da Funerária Canaã. O velório terá início às 12h desta segunda-feira (13), na Capela Mortuária de Vilhena. O sepultamento está previsto para as 17h30, no Cemitério Cristo Rei.