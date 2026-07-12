Sílvia Cristina lança pré-candidatura ao Senado durante evento com apoiadores em Ji-Paraná

A deputada federal Sílvia Cristina lançou oficialmente sua pré-candidatura ao Senado na noite deste sábado (11), durante um evento realizado no Clube Vera Cruz, em Ji-Paraná.

A mobilização reuniu apoiadores, amigos e lideranças políticas de diversas regiões de Rondônia.

Segundo a organização, o encontro contou com grande participação popular e a presença de caravanas vindas de diferentes municípios do Estado, em demonstração de apoio ao nome da parlamentar na disputa por uma vaga no Senado Federal.

Durante o evento, Sílvia Cristina destacou a expressiva participação do público e afirmou que o apoio recebido fortalece o projeto político.

“Lindo ver a grande participação popular, a casa lotada de amigos, lideranças e apoiadores, fortalecendo a nossa pré-candidatura ao Senado. É um enorme desafio que temos pela frente, mas temos muita gente que acredita em nosso trabalho, graças a Deus”, declarou.

O lançamento da pré-candidatura marca o início da articulação política da deputada visando as eleições de 2026.