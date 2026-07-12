Veja detalhes da tentativa de feminicídio em Cerejeiras; vítima passou por cirurgia e afirma não estar grávida

A reportagem do Extra de Rondônia apurou novos detalhes sobre a tentativa de feminicídio registrada na manhã de sábado (11), em Cerejeiras.

A vítima passou por cirurgia após ser atingida por golpes de faca e informou à reportagem que não está grávida, esclarecendo informações falsas que circulavam em alguns meios de comunicação.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, uma guarnição realizava patrulhamento pela Avenida Nacional, na região central, quando foram alertados por populares sobre uma mulher que estava sendo atacada dentro de um estabelecimento comercial.

Ao entrarem no local, os militares encontraram o agressor desferindo golpes de faca contra a vítima. Mesmo após receber ordem para soltar a arma, ele continuou a agressão.

Diante do risco iminente à vida da mulher, um policial efetuou um disparo para interromper a ação. O tiro não atingiu o suspeito, mas fez com que ele cessasse o ataque, sendo preso em flagrante.

A vítima apresentava uma perfuração nas costas e outra no braço esquerdo, onde a faca permaneceu cravada. Ela recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levada ao Hospital São Lucas. Posteriormente foi transferida para o Hospital Regional de Cacoal. A vítima informou que passou por cirurgia e permanece em recuperação.

O suspeito é ex-companheiro da vítima e já era alvo de medidas protetivas de urgência, além de registros anteriores por violência doméstica. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde responderá, em tese, pelos crimes de tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva.

A rápida intervenção da guarnição foi decisiva para interromper o ataque e preservar a vida da vítima. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

>>>Vídeo: