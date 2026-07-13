Câmara faz licitação e estima gastar quase R$ 2 milhões para modernizar plenário em Cerejeiras

A Câmara de Cerejeiras estima gastar exatos R$ 1.954.538,88 na reforma do plenário da Casa.

É o que informa o edital de Concorrência Pública Eletrônica nº. 007/2026, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, com vista a realizar reforma e ampliação da Câmara Municipal de Cerejeiras, etapa 1 (plenário).

A abertura da sessão pública aconteceu em 6 de julho, mas foi suspenso para análise de documentações das empresas participantes.

Conforme o edital, o prazo de vigência da contratação é de 12 meses, mas poderá ser automaticamente prorrogado.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, o presidente do Legislativo, Selso Lopes de Souza, confirmou que essa primeira contratação será direcionada ao Plenário da Casa de Leis.

Segundo ele, a reforma do prédio “é uma necessidade antiga” e que o valor estimado “é de acordo com o projeto da engenharia e a tabela do governo”. Explicou, ainda, que “houve desconto na licitação”.

Através de pesquisa no site Licitanet, o Extra de Rondônia confirmou que a Construtora Edifica apresentou documentações e proposta no valor de R$ 1,4 milhão. Mas o certame foi suspenso até 16 de julho para análise do setor de contabilidade e planilhas orçamentárias.