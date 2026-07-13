Caminhonete tomba após suposto fechamento durante ultrapassagem em Cabixi

Uma caminhonete tombou após sair da pista em um acidente de trânsito registrado na Linha 11, nas proximidades do Rio Morcego, na zona rural de Cabixi.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

O condutor relatou que retornava do Rio Guaporé quando tentou ultrapassar um utilitário esportivo branco. Durante a manobra, o outro veículo teria mudado bruscamente de direção, fechando sua passagem.

Para evitar a colisão, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da estrada, caiu em uma valeta às margens da via e a caminhonete acabou tombando.

O veículo permaneceu no local aguardando remoção, sendo informado pelo proprietário que possui cobertura securitária.

O motorista e a passageira, que estavam na caminhonete no momento do acidente, não apresentavam ferimentos aparentes, recusaram atendimento médico e foram liberados no local.