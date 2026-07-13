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segunda-feira, 13 de julho de 2026.

Homem é preso pela PM após furtar roupas em loja no Centro de Vilhena

Sistema de monitoramento registrou a ação criminosa, e parte dos produtos foi recuperada durante a abordagem
Foto: Arquivo Extra de Rondônia

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de furtar mercadorias de uma loja localizada na região central de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os policiais foram acionados após a denúncia de que o suspeito havia entrado no estabelecimento, subtraído peças de roupas e fugido em direção ignorada.

As câmeras de segurança da loja registraram toda a ação. Segundo informações repassadas aos militares, não seria a primeira vez que o homem praticava furto no local.

Com as características do suspeito, a guarnição realizou buscas e o localizou na Praça do Geraldão, no bairro Alto Alegre.

Durante a abordagem, os policiais encontraram parte das mercadorias furtadas ainda em posse do suspeito.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com os produtos recuperados, para as providências cabíveis.

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