Homem é preso pela PM após furtar roupas em loja no Centro de Vilhena

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de furtar mercadorias de uma loja localizada na região central de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais foram acionados após a denúncia de que o suspeito havia entrado no estabelecimento, subtraído peças de roupas e fugido em direção ignorada.

As câmeras de segurança da loja registraram toda a ação. Segundo informações repassadas aos militares, não seria a primeira vez que o homem praticava furto no local.

Com as características do suspeito, a guarnição realizou buscas e o localizou na Praça do Geraldão, no bairro Alto Alegre.

Durante a abordagem, os policiais encontraram parte das mercadorias furtadas ainda em posse do suspeito.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com os produtos recuperados, para as providências cabíveis.