Jovem é preso após PM encontrar drogas fracionadas e balança de precisão no bairro Alphaville em Vilhena

A Polícia Militar prendeu um jovem por suspeita de tráfico de drogas após localizar porções de maconha já fracionadas para venda e uma balança de precisão em uma residência no bairro Alphaville, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , a ocorrência teve início durante uma abordagem em que o suspeito foi flagrado portando uma porção de substância semelhante à maconha.

Como ele não estava com documentos de identificação, os policiais seguiram até sua residência.

No imóvel, a entrada foi autorizada pela responsável pela casa. Durante as buscas, os militares sentiram um forte odor característico de maconha vindo do quarto do suspeito.

No cômodo, foi localizada uma bolsa térmica contendo seis porções da droga embaladas individualmente e uma balança de precisão.

Ao ser questionado, o jovem assumiu a propriedade do entorpecente e relatou que parte seria destinada ao consumo próprio, enquanto o restante seria vendido em pequenas quantidades.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.