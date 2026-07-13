Motorista embriagado acaba preso após provocar acidente em Vilhena

Um acidente de trânsito registrado nesta segunda-feira (13), no cruzamento da Rua Benedito Teixeira com a Avenida Brasil, em Vilhena, terminou com duas pessoas conduzidas à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar constatou que o condutor de um carro avançou a sinalização de parada obrigatória e atingiu uma motocicleta que trafegava pela via preferencial.

Com o impacto, o motociclista caiu ao solo e sofreu diversas escoriações, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional.

Após a colisão, o motorista do carro tentou deixar o local, mas foi acompanhado por um familiar da vítima, que tentou obrigá-lo a retornar e acabou danificando o retrovisor do veículo.

Durante a ocorrência, os policiais verificaram ainda que esse condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo adotadas as medidas administrativas cabíveis.

O motorista apresentava sinais de embriaguez e aceitou realizar o teste do bafômetro, o qual constatou que ele estava embriagado, configurando crime de trânsito.

Já o motociclista, que permaneceu sob cuidados médicos, admitiu aos policiais ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente.

Diante dos fatos, o motorista do carro recebeu voz de prisão por embriaguez ao volante. O outro envolvido também foi encaminhado à Unisp para as providências cabíveis.