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segunda-feira, 13 de julho de 2026.

VÍDEO: moradores registram invasão de porcos-do-mato em distrito do Cone Sul após fortes chuvas

Animais invadiram distrito em Corumbiara / Foto: Divulgação

Neste domingo, 12, um grupo de queixadas (porcos-do-mato) foi flagrado circulando pelo distrito de Vitória da União, em Corumbiara, na região sul de Rondônia.

As imagens foram registradas em frente à Escola Estadual Marechal Rondon e chamaram a atenção dos moradores.

Segundo informações, os animais teriam deixado a área de mata e invadido o distrito após as fortes chuvas que atingiram a região.

Apesar do susto, não há informações de ataques ou feridos. Especialistas orientam que, ao encontrar animais silvestres, a população mantenha distância e evite qualquer tentativa de aproximação.

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