Vídeo mostra erosão que já levou quase metade da pista e moradores cobram providências em Cerejeiras

Um vídeo divulgado nas redes sociais voltou a chamar a atenção para a situação de uma erosão que já compromete quase metade da pista na esquina das ruas Costa e Silva e Sergipe, em Cerejeiras.

As imagens mostram que o barranco avançou sobre a via, reduzindo a área destinada ao tráfego e aumentando o risco de acidentes.

No vídeo, é possível observar a dimensão da erosão e a proximidade da cratera com a pista de rolamento. A situação preocupa principalmente motoristas, motociclistas e ciclistas que utilizam o trecho diariamente, especialmente durante a noite e em períodos chuvosos, quando a visibilidade diminui e o solo pode ceder ainda mais.

A gravação foi compartilhada acompanhada de uma mensagem enviada por um morador em aplicativo de mensagens, na qual ele critica a demora na solução do problema. “A hora que morrer alguém a administração vai arrumar”, escreveu.

Na mesma mensagem, o morador afirma que a recuperação do local vem sendo prometida há cerca de dois anos, sem que uma obra definitiva tenha sido executada. “Tem dois anos prometendo arrumar”, acrescentou.

A preocupação é que o processo de erosão continue avançando e comprometa totalmente a pista, aumentando o risco de acidentes e causando prejuízos aos moradores da região.

A divulgação das imagens gerou repercussão nas redes sociais, com internautas cobrando providências para a recuperação da via antes que ocorra um acidente de maiores proporções.

Enquanto a obra não sai do papel, quem passa pelo cruzamento precisa redobrar a atenção. A expectativa da comunidade é que a repercussão do caso sensibilize o poder público para que sejam adotadas medidas urgentes de contenção da erosão e recuperação da pista. (Assista ao vídeo abaixo).