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terça-feira, 14 de julho de 2026.

Curso livre de tanatopraxia será realizado em Vilhena com aulas teóricas e práticas

Capacitação oferece certificado, formação completa e vagas limitadas para interessados no mercado mortuário
Imagens: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Curso Livre de Tanatopraxia, que será realizado em Vilhena entre os dias 19 e 26 de setembro.

A capacitação oferece formação completa, com aulas teóricas e práticas, voltadas para quem deseja ingressar ou se aperfeiçoar no mercado mortuário.

Promovido pelo Núcleo Especialista Mortuário de Tanatopraxia (NEMT), o curso disponibilizará certificado de conclusão e será ministrado por especialistas da área. Segundo a organização, as vagas são limitadas.

Entre os conteúdos programáticos estão tanatopraxia, necromaquiagem, embalsamamento, mumificação, anatomia humana, ética e biossegurança.

Os interessados podem obter mais informações e garantir a inscrição pelo WhatsApp (69) 98455-1495. A organização reforça que as vagas são limitadas e recomenda que os candidatos façam a reserva com antecedência.

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