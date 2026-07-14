Curso livre de tanatopraxia será realizado em Vilhena com aulas teóricas e práticas

Estão abertas as inscrições para o Curso Livre de Tanatopraxia, que será realizado em Vilhena entre os dias 19 e 26 de setembro.

A capacitação oferece formação completa, com aulas teóricas e práticas, voltadas para quem deseja ingressar ou se aperfeiçoar no mercado mortuário.

Promovido pelo Núcleo Especialista Mortuário de Tanatopraxia (NEMT), o curso disponibilizará certificado de conclusão e será ministrado por especialistas da área. Segundo a organização, as vagas são limitadas.

Entre os conteúdos programáticos estão tanatopraxia, necromaquiagem, embalsamamento, mumificação, anatomia humana, ética e biossegurança.

Os interessados podem obter mais informações e garantir a inscrição pelo WhatsApp (69) 98455-1495. A organização reforça que as vagas são limitadas e recomenda que os candidatos façam a reserva com antecedência.