Dupla é presa após quebrar porta de comércio, furtar alimentos, bebidas e celular em Cerejeiras

Um furto foi registrado em um estabelecimento comercial localizado na região central de Cerejeiras.

A Polícia Militar foi acionada após a constatação de que a porta de vidro do comércio havia sido quebrada.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , a vítima verificou o desaparecimento de um aparelho celular, diversas peças de salame, calabresa, bacon fatiado e várias garrafas de cerveja.

Imagens do sistema de monitoramento mostraram que dois homens chegaram ao local em um carro de passeio escuro, quebraram a porta de vidro, invadiram o estabelecimento, recolheram os produtos e fugiram rapidamente.

O celular furtado possuía sistema de rastreamento, indicando uma localização nas proximidades de um cruzamento da cidade. Ao se deslocar até o endereço, a guarnição avistou um veículo com as mesmas características deixando o local e realizou a abordagem.

Durante a revista, os policiais encontraram dois martelos, um deles com estilhaços de vidro aderidos, além de um balde contendo os alimentos furtados, reconhecidos pela vítima. Diante das evidências, os dois suspeitos receberam voz de prisão.

Os envolvidos, o veículo utilizado na ação, as mercadorias recuperadas, os martelos e as imagens do circuito de monitoramento foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi apresentado para as providências cabíveis.