Golpista invade aplicativo de mensagens e causa prejuízo de mais de R$ 800 a moradora de Cabixi

Uma moradora de Cabixi procurou a polícia após ter o aplicativo de mensagens comprometido e descobrir que criminosos estavam utilizando seu número de telefone para aplicar golpes em seus contatos.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , uma das pessoas que recebeu as mensagens acreditou estar conversando com a proprietária do número e realizou duas transferências via PIX, totalizando mais de R$ 800, para uma chave vinculada a terceiros.

O golpista ainda tentou solicitar um novo pagamento, que não foi efetuado por falta de saldo na conta da vítima.

Ao conseguir contato por outro meio, a verdadeira dona do número informou que seu aplicativo havia sido invadido e que desconhecidos estavam usando sua identidade para pedir dinheiro a familiares, amigos e clientes.

A vítima também relatou que, há cerca de dois meses, entrou em contato com um suposto organizador de um curso de culinária divulgado em um grupo do Facebook.

Após esse atendimento, passou a enfrentar dificuldades para acessar funções do celular, levantando a suspeita de que o aparelho tenha sido infectado com vírus, o que poderá ter relação com a fraude registrada.