Homem é flagrado deixando flores durante madrugada e intriga moradores em Vilhena

Um gesto inusitado registrado por câmeras de segurança está despertando a curiosidade dos moradores de Vilhena. Imagens gravadas durante a madrugada mostram um homem ainda não identificado deixando uma flor sobre a caixa de correio de uma residência localizada na região central da cidade.

O vídeo mostra o desconhecido chegando ao imóvel de forma tranquila, vestindo um pijama. Ele se aproxima da frente da casa, deposita cuidadosamente a flor sobre a caixa de correio e deixa o local logo em seguida, sem provocar qualquer dano ou tentar entrar na residência.

Segundo o proprietário do imóvel, essa não foi a primeira vez que a situação aconteceu. Em outra ocasião, uma flor também foi encontrada sobre o caminhão de sua propriedade, sem que ele soubesse quem havia feito a surpresa.

A repetição do gesto aumentou ainda mais o mistério. Até o momento, ninguém conseguiu identificar o homem nem descobrir o motivo pelo qual ele escolhe deixar flores durante a madrugada.

As imagens passaram a circular nas redes sociais e em grupos de mensagens, gerando diferentes interpretações entre os internautas. Enquanto alguns acreditam que se trata de uma demonstração silenciosa de carinho ou gratidão, outros levantam hipóteses curiosas sobre a identidade do autor.

Apesar do mistério, não há registro de qualquer ocorrência relacionada a dano, furto ou ameaça. O caso permanece apenas como uma curiosidade que chamou a atenção da comunidade e alimenta a imaginação de quem tenta descobrir quem é o “homem misterioso das flores”.

>>>Vídeo foi desfocado: