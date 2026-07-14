Homem é preso após furtar garrafa térmica de veículo da prefeitura em Cerejeiras

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (14), em Cerejeiras, após furtar uma garrafa térmica que estava no interior de um veículo pertencente à prefeitura, estacionado no barracão da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri).

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada por uma empresa de monitoramento, que informou sobre a invasão ao local e o furto.

Os policiais iniciaram buscas pelas proximidades na tentativa de localizar o autor e recuperar o objeto.

Durante as diligências, a equipe encontrou a bicicleta utilizada na ação em frente a uma residência já conhecida pela polícia como ponto frequentado por usuários de drogas.

No local, o suspeito foi abordado e confessou espontaneamente a autoria do furto, entregando a garrafa térmica subtraída.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o objeto recuperado e a bicicleta utilizada no crime, para as providências cabíveis.

Ainda segundo informação, o suspeito faz uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento e informou aos policiais que o equipamento estava descarregado no momento em que praticou o furto.