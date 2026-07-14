Motorista foge após provocar acidente e deixar duas pessoas feridas em Vilhena

Um motociclista e a passageira ficaram feridos após um acidente de trânsito registrado nesta terça-feira (14), no cruzamento das avenidas Melvin Jones e Tancredo Neves, em Vilhena.

O motorista do carro envolvido na colisão fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a motocicleta seguia pela Avenida Melvin Jones, via preferencial, quando foi atingida por um automóvel de cor prata, aparentemente um VW/Gol, que trafegava pela Avenida Tancredo Neves, onde há sinalização de parada obrigatória.

O Corpo de Bombeiros já realizava o atendimento quando a equipe da Polícia de Trânsito chegou ao local. O condutor da motocicleta sofreu cortes profundos em uma das pernas e diversas escoriações pelo corpo.

A passageira também apresentou escoriações e um forte inchaço na região da testa, sendo ambos encaminhados ao Hospital Regional.

A perícia técnica realizou os levantamentos no local e, após a conclusão dos trabalhos, a motocicleta foi liberada.

Imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades registraram o momento da colisão e poderão auxiliar na identificação do veículo.

Um fragmento de para-choque, possivelmente pertencente ao automóvel envolvido, também foi encontrado na cena do acidente e recolhido como elemento de investigação.

A polícia realizou buscas e patrulhamento na tentativa de localizar o motorista, porém, até o encerramento da ocorrência, ele não havia sido encontrado.