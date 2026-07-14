Motorista perde controle da direção e bate em árvore após desviar de motoneta em Vilhena

Um motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore nesta terça-feira (14), na Avenida Melvin Jones, esquina com a Avenida Dedines Cechinel, em Vilhena. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , quando a Polícia Militar chegou ao local, o veículo já havia sido retirado.

O condutor se apresentou aos policiais e informou que havia estacionado o automóvel em sua residência, localizada nas proximidades do local do acidente.

Segundo relato do motorista, ele seguia pela Avenida Melvin Jones, no sentido ao bairro Moisés de Freitas, quando, ao chegar à rotatória da Avenida Dedines Cechinel, uma motoneta tentou acessar a via.

Para evitar uma colisão, realizou uma manobra brusca, perdeu o controle da direção e acabou atingindo uma árvore.

A motoneta que teria participado da dinâmica do acidente não permaneceu no local, impossibilitando sua identificação.