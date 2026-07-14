Por maioria, vereadores aprovam doação do prédio do Hospital Regional de Vilhena ao Governo de RO

Por maioria de votos, a Câmara Municipal de Vilhena aprovou, durante sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira (13), o polêmico Projeto de Lei nº 7.539/2026, que autoriza a Prefeitura a doar, com encargos, ao Governo de Rondônia, o imóvel onde funciona o Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira.

A proposta, apreciada em regime de urgência, recebeu 10 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção.

Votaram a favor os vereadores Anderson Motorista, Deiveson Gela, Jander Rocha, Oziane Germiniano, Pedrinho Sanches, Amanda Areval, Rose Batista, Silvano Pessoa, Wilson Tabalipa e Zé Duda.

O vereador Eliton Costa votou contra a matéria. O vereador Samir Ali optou pela abstenção. Já o presidente da Câmara, Celso Machado, também se posicionou contrário ao projeto, mas não participou da votação, conforme determina o Regimento Interno, que prevê voto do presidente apenas em caso de empate.

A maioria dos parlamentares defendeu que a transferência do imóvel ao Governo do Estado trará benefícios ao município, uma vez que reduzirá os gastos da Prefeitura com a unidade hospitalar, permitindo que mais recursos sejam destinados a áreas consideradas prioritárias pela administração municipal.

Durante a sessão, o jornalista Paulo Mendes utilizou a tribuna da Casa de Leis para defender que o prédio permanecesse sob a propriedade do Município.

Em seus pronunciamentos, os vereadores favoráveis ao projeto argumentaram que, por se tratar de um hospital regional, a responsabilidade pela unidade deve ser do Governo do Estado. Eles também afirmaram que, com a economia de recursos, a Prefeitura já estuda a construção de um hospital municipal para atender a população de Vilhena.