VÍDEO: vereador novato comemora aumento do salário de R$ 17 mil e gesto chama atenção de internautas em Vilhena

Um fato curioso chamou a atenção dos internautas do Extra de Rondônia durante a votação e aprovação do projeto que reajustou os subsídios dos vereadores de R$ 11 mil para R$ 17 mil na sessão realizada na noite desta segunda-feira, 13, na Câmara de Vilhena (leia mais AQUI).

Após a votação, o vereador Deiveson Gela (PODE) comemorou o fato erguendo as mãos, interpretado por internautas como um sinal de vitória.

Procurado pela reportagem do Extra de Rondônia, o parlamentar afirmou que o gesto não teve qualquer relação com a votação.

Segundo ele, a comemoração aconteceu porque, poucos instantes antes do encerramento da sessão, recebeu a confirmação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil destinada à compra de equipamentos para a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Moisés de Freitas. “Na verdade, mandaram uma mensagem para mim confirmando que consegui meio milhão para a nova UBS do Moisés de Freitas. O deputado me ligou confirmando os recursos para compra dos equipamentos. Foi isso que eu comemorei. Essa foi a vitória”, explicou.

Além desse recurso, o vereador informou que existe o compromisso da deputada federal Silvia Cristina de destinar aproximadamente R$ 4,1 milhões para a construção de uma creche no bairro Bela Vista.

Gela Goela também afirmou ter recebido outra notícia considerada positiva para a região. Segundo ele, integrantes da equipe do ex-senador Acir Gurgacz informaram que o Governo Federal poderá anunciar, em menos de 40 dias, uma revisão das tarifas de pedágio da BR-364.

De acordo com o vereador, a informação decorre de uma agenda realizada em Brasília com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, da qual participaram também os vereadores Rose da Saúde e Pedrinho Sanches. “O estudo que definiu o valor do pedágio foi feito durante a pandemia, quando o fluxo de caminhões era muito menor. Agora será feita uma nova avaliação, e a expectativa é que isso resulte na redução das tarifas”, afirmou.

Ao comentar a repercussão do vídeo, Deiveson Gela ressaltou que jamais faria uma comemoração relacionada ao reajuste salarial dos vereadores. “Tenho muitos motivos para agradecer a Deus pelas conquistas que estamos conseguindo para Vilhena. Trabalho buscando recursos para a saúde, para a educação e melhorias para a população. Minha comemoração foi por essas vitórias que chegaram justamente naquele momento”, concluiu.

Deiveson Gela assumiu a vaga em abril deste ano, após a morte do vereador Roberto de Souza, o popular “Nego”. (Assista ao vídeo abaixo).