É SÁBADO: Marcos Rogério lança pré-candidatura ao Governo de RO em Vilhena com presença dos sete prefeitos do Cone Sul

Vilhena será palco, neste sábado (18), do lançamento oficial da pré-candidatura do senador Marcos Rogério ao Governo de Rondônia.

O evento está marcado para as 16h, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG), e reunirá importantes lideranças políticas da região.

Além de Marcos Rogério, participarão do ato o deputado estadual Rodrigo Camargo, apontado como pré-candidato a vice-governador na chapa, e o deputado federal Fernando Máximo, pré-candidato ao Senado.

Também está confirmada a presença dos sete prefeitos do Cone Sul que manifestam apoio ao projeto político do senador: Flori Cordeiro, de Vilhena; Edinho da Rádio, de Colorado do Oeste; Sinésio José, de Cerejeiras; Dr. Wesley Araújo, de Chupinguaia; Leandro Vieira, de Corumbiara; Silvano de Almeida, de Cabixi; e Valéria Garcia, de Pimenteiras do Oeste.

A expectativa é reunir lideranças partidárias, vereadores, prefeitos, pré-candidatos e apoiadores de diversas cidades do Cone Sul, reforçando a importância estratégica de Vilhena no cenário eleitoral estadual.

O lançamento acontece em um momento de intensificação das articulações políticas em Rondônia, com as principais pré-candidaturas começando a percorrer o Estado em busca de apoios para a disputa ao Palácio Rio Madeira nas eleições deste ano.