Festa de São Cristóvão terá carreata, bênção dos veículos, churrasco e programação religiosa em Vilhena

A Comunidade São Cristóvão, pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Graças, promoverá no próximo dia 26 de julho a 29ª Festa de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e dos colonos.

A programação reunirá momentos de fé, confraternização e lazer, com carreata, bênção dos veículos, Santa Missa, almoço, leilões e bingo.

As comemorações começam antes da festa principal, com o tradicional Tríduo de São Cristóvão, sempre às 19h30. As celebrações acontecerão no dia 21 de julho, na própria Comunidade São Cristóvão (envio); no dia 22, no Auto Posto Trevo; no dia 23, no Auto Posto Miriam; e no dia 24, no Auto Posto Catarinense.

No domingo, 26 de julho, a programação terá início às 7h, com uma carreata saindo do Auto Posto Catarinense em direção à Comunidade São Cristóvão. Ao final do percurso será realizada a tradicional bênção dos veículos, um dos momentos mais aguardados pelos fiéis, especialmente por motoristas, caminhoneiros e trabalhadores do campo que têm em São Cristóvão seu protetor.

Às 9h será celebrada a Santa Missa, seguida, às 11h, pelo almoço festivo. Durante a tarde, a partir das 15h, haverá leilões e bingo, fortalecendo o espírito de confraternização entre as famílias da comunidade.

Churrasco já está à venda

Os organizadores também iniciaram a venda antecipada do tradicional churrasco da festa. O espeto simples custa R$ 90, enquanto o espeto completo, acompanhado de arroz, mandioca, farofa, salada e maionese, está sendo vendido por R$ 120.

As reservas podem ser feitas na Comunidade São Cristóvão, aos domingos, das 8h às 12h, ou na secretaria da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Também é possível adquirir os espetos pelos telefones disponibilizados pela organização.

A retirada dos churrascos será realizada no próprio dia 26 de julho, na Comunidade São Cristóvão, entre 10h30 e 13h30.

A expectativa da organização é reunir centenas de pessoas durante a programação, mantendo viva uma tradição de quase três décadas que celebra a fé, homenageia os motoristas e colonos e fortalece os laços de solidariedade entre os participantes.