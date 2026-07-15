FFER define datas e horários dos jogos de ida das semifinais do Rondoniense Sub-20

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) divulgou a programação oficial dos jogos de ida das semifinais do Campeonato Rondoniense Sub-20 de 2026.

As partidas serão realizadas entre os dias 19 e 21 de julho, reunindo quatro equipes na disputa por uma vaga na grande final.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a abertura das semifinais acontece no domingo, 19 de julho, às 9h, quando o Gazin Porto Velho recebe o União Cacoalense no Centro de Treinamento do Rondoniense, em Porto Velho.

O segundo confronto será disputado na terça-feira, 21 de julho, às 20h, no Estádio Biancão, em Ji-Paraná, onde o Ji-Paraná enfrenta o Sport Club Genus em busca de vantagem para o jogo de volta.

A definição das datas e horários foi oficializada pela Diretoria de Competições da FFER por meio de comunicado encaminhado aos clubes participantes.

As equipes vencedoras dos confrontos garantirão vaga na decisão do Campeonato Rondoniense Sub-20 de 2026.