Homem picha muros com referência a facção criminosa e é procurado pela PM em Chupinguaia

A Polícia Militar registrou uma ocorrência de pichação em um estabelecimento localizado na Avenida Tancredo Neves, em Chupinguaia, após o responsável pelo local denunciar que duas paredes foram vandalizadas com inscrições feitas em tinta spray vermelha.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , a pichação ocorreu no último sábado (11) e continha a inscrição “CV RO”, referência à facção criminosa Comando Vermelho.

Após tomar conhecimento do fato, o denunciante buscou informações com pessoas que estavam em uma praça próxima, sendo informado de que o autor seria um homem conhecido no meio policial por suposta ligação com a organização criminosa.

Ainda segundo informação, o suspeito teria chegado ao local em uma motocicleta, aguardado o momento em que não havia pessoas nas proximidades e realizado a pichação utilizando uma lata de tinta spray, fugindo logo em seguida.

O denunciante apresentou imagens de câmeras de monitoramento que, segundo ele, registraram a ação.

A Polícia Militar realizou patrulhamentos e diligências para localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.